В Азербайджане будет создан реестр производителей и импортеров сигарет

В Азербайджане планируется регистрация субъектов хозяйствования, производящих и импортирующих табачную продукцию, и создание их реестра.

В Азербайджане планируется регистрация субъектов хозяйствования, производящих и импортирующих табачную продукцию, и создание их реестра.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О табаке и табачных изделиях".

Согласно законопроекту, зарегистрированные хозяйствующие субъекты будут включены в реестр, им будет выдана выписка из реестра.

Включенная в реестр информация, не составляющая коммерческую и (или) налоговую тайну, будет регулярно обновляться путем размещения ее на официальном сайте органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, и будет доступна для пользователей.