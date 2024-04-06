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В Азербайджане будет создан реестр производителей и импортеров сигарет

В Азербайджане будет создан реестр производителей и импортеров сигарет В Азербайджане планируется регистрация субъектов хозяйствования, производящих и импортирующих табачную продукцию, и создание их реестра.
Бизнес
6 апреля 2024 г. 11:28
В Азербайджане будет создан реестр производителей и импортеров сигарет

В Азербайджане планируется регистрация субъектов хозяйствования, производящих и импортирующих табачную продукцию, и создание их реестра.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О табаке и табачных изделиях".

Согласно законопроекту, зарегистрированные хозяйствующие субъекты будут включены в реестр, им будет выдана выписка из реестра.

Включенная в реестр информация, не составляющая коммерческую и (или) налоговую тайну, будет регулярно обновляться путем размещения ее на официальном сайте органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, и будет доступна для пользователей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda siqaret istehsalçıları və idxalçılarının reyestri yaradılacaq

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