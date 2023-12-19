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В Азербайджане будет создан новый Рекламный инфоцентр

В Азербайджане будет создан новый Рекламный инфоцентр В Азербайджане будет создан Рекламный инфоцентр по вопросам размещения рекламы на открытом пространстве.
Бизнес
19 декабря 2023 г. 12:23
В Азербайджане будет создан новый Рекламный инфоцентр

В Азербайджане будет создан Рекламный инфоцентр по вопросам размещения рекламы на открытом пространстве.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Государственного рекламного агентства (ADRA) Нахид Гасымов на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, ADRA продолжает осуществлять деятельность в соответствии с поручениями главы государства о необходимости поддержки предпринимателей.

"В ближайшее время будет создан новый Рекламный информационный центр по вопросам размещения рекламы на открытом пространстве. Кроме того, будет создана Система интеллектуального управления рекламой", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Reklam Məlumat Mərkəzi yaradılacaq

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