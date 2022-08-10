В Азербайджане будет принята стратегия поощрения иностранных инвестиций

В настоящее время готовится стратегия по стимулированию прямых иностранных инвестиций в Азербайджан.

В настоящее время готовится стратегия по стимулированию прямых иностранных инвестиций в Азербайджан.

Об этом Report сообщил глава Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Мы ожидаем, что эта стратегия будет принята в этом году. В документе определены ожидаемые направления инвестиций. Президент Ильхам Алиев реализует в стране масштабные инфраструктурные проекты. В рамках этих проектов созданы промышленные зоны и промпарки. Они позволяют нам привлекать в страну иностранных инвесторов. Мы предлагаем инвесторам хорошие условия", - сказал Абдуллаев.

По его словам, AZPROMO работает над сайтом İnvest in Azerbaijan: "На нем будет размещена информация об условиях, созданных для инвесторов в Азербайджане, применяемых льготах, а также информация о текущих проектах. Сельское хозяйство является для нас приоритетным направлением. Также для нас важны энергетика, логистика, транспорт, диверсификация промышленности. Сайт будет полезен для инвесторов".