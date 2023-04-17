В Азербайджане большинство стартап-сертификатов предоставлены проектам в сфере услуг

На сегодняшний день большинство стартап-сертификатов были предоставлены проектам в сфере услуг.

На сегодняшний день большинство стартап-сертификатов были предоставлены проектам в сфере услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

В январе-марте 2023 года субъектам микро- и малого предпринимательства было выдано 10, всего - 91 стартап-сертификат.

Из субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты, 83 являются субъектами микро предпринимательства, 8 - субъектами малого предпринимательства. Среди получивших стартап-сертификат – 13 женщин.