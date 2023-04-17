О нас

В Азербайджане большинство стартап-сертификатов предоставлены проектам в сфере услуг

В Азербайджане большинство стартап-сертификатов предоставлены проектам в сфере услуг На сегодняшний день большинство стартап-сертификатов были предоставлены проектам в сфере услуг.
Бизнес
17 апреля 2023 г. 11:35
В Азербайджане большинство стартап-сертификатов предоставлены проектам в сфере услуг

На сегодняшний день большинство стартап-сертификатов были предоставлены проектам в сфере услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

В январе-марте 2023 года субъектам микро- и малого предпринимательства было выдано 10, всего - 91 стартап-сертификат.

Из субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты, 83 являются субъектами микро предпринимательства, 8 - субъектами малого предпринимательства. Среди получивших стартап-сертификат – 13 женщин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 90% of startup certificates issued for software, mobile applications in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Startap” şəhadətnamələrinin 90 %-i proqram təminatı və mobil tətbiq üzrə verilib

Экслюзивные новости

Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi