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В Азербайджане безвозмездно переданное госорганам движимое имущество освобождается от налога

В Азербайджане безвозмездно переданное госорганам движимое имущество освобождается от налога В Азербайджане планируется освободить от налога движимое имущество, безвозмездно переданное юридическими и физическими лицами государственным органам или фондам.
Бизнес
3 ноября 2022 г. 11:18
В Азербайджане безвозмездно переданное госорганам движимое имущество освобождается от налога

В Азербайджане планируется освободить от налога движимое имущество, безвозмездно переданное юридическими и физическими лицами государственным органам или фондам.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно действующему кодексу, не облагаемой налогом сделкой считается только безвозмездная передача недвижимого имущества государственным органам, а также фондам общественных и социальных целей, перечень которых утвержден органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти. Поправкой в этот перечень включаются движимое имущество, нематериальные активы, а также предприятия в виде имущественного комплекса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət orqanlarına əvəzsiz verilən daşınar əmlak vergidən azad edilir

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