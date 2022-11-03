В Азербайджане безвозмездно переданное госорганам движимое имущество освобождается от налога

В Азербайджане планируется освободить от налога движимое имущество, безвозмездно переданное юридическими и физическими лицами государственным органам или фондам.

В Азербайджане планируется освободить от налога движимое имущество, безвозмездно переданное юридическими и физическими лицами государственным органам или фондам.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно действующему кодексу, не облагаемой налогом сделкой считается только безвозмездная передача недвижимого имущества государственным органам, а также фондам общественных и социальных целей, перечень которых утвержден органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти. Поправкой в этот перечень включаются движимое имущество, нематериальные активы, а также предприятия в виде имущественного комплекса.