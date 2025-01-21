В Азербайджане арендаторы смогут работать на рынках только после постановки на налоговый учет

В Азербайджане арендаторы смогут работать на рынках только после постановки на налоговый учет

В Азербайджане с октября этого года арендаторы смогут начать фактическую деятельность на рынках только после регистрации объектов в налоговых органах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, изменения в налоговом законодательстве направлены на борьбу с "теневой экономикой", совершенствование налогового контроля и расширение базы налогообложения.

Согласно изменениям, работа арендаторов возможна только при регистрации объектов в налоговых органах, что должны обеспечить владельцы рынков. Также на входе в объекты должна быть размещена информация о налогоплательщике, включая название и идентификационный номер.

Владельцы рынков обязаны ежеквартально предоставлять налоговым органам данные об арендаторах, расторгнутых договорах и завершении деятельности. Новые правила не распространяются на рынке сельхозпродукции и сельскохозяйственные кооперативные рынки.

Изменения вступят в силу через девять месяцев после принятия закона. За шесть месяцев владельцы должны обеспечить регистрацию всех объектов и арендаторов.

"Эти меры помогут предотвратить незаконную деятельность, усилить учет, обеспечить поступление налогов и защиту прав потребителей", — подчеркивают в налоговой службе.