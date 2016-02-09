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    ​В Азербайджане акт экспертизы происхождения товара будут выдавать в течение двух часов

    Это решение принято на заседании коллегии министерства экономики

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ ООО "Центр экспертизы продовольственных товаров" министерства экономики будет проводить экспертизы по определению страны происхождения товара в течение 2 (двух) часов с момента поступления заявки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр экспертизы, это решение принято на прошедшем 6 февраля заседании коллегии министерства экономики.

    Согласно решению, в целях упрощения экспортных процедур сертификат происхождения на экспортируемые товары субъектам предпринимательства будет выдаваться в течение одного дня.

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