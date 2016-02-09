​В Азербайджане акт экспертизы происхождения товара будут выдавать в течение двух часов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ ООО "Центр экспертизы продовольственных товаров" министерства экономики будет проводить экспертизы по определению страны происхождения товара в течение 2 (двух) часов с момента поступления заявки.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр экспертизы, это решение принято на прошедшем 6 февраля заседании коллегии министерства экономики.

Согласно решению, в целях упрощения экспортных процедур сертификат происхождения на экспортируемые товары субъектам предпринимательства будет выдаваться в течение одного дня.