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    В Азербайджане 88% руководителей компаний обеспокоены курсом маната

    Это стало известно по итогам второго ежегодного опроса CEO

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане 88% руководителей компаний (CEO) выражают беспокойство в связи с возможной нестабильностью курса нацвалюты.

    Как сообщает Report, это следует из результатов второго ежегодного опроса CEO.

    Ведущий эксперт PwC Вадад Рзали отметил, что многие руководители обеспокоены вероятным ростом налогового бремени.

    "83% руководителей считают риском недостаток кадров и отсутствие веры в бизнес. 75% видят реальные риски в изменении поведения потребителя и расходов", - сказал он.

    Глава PWC Azerbaijan Мовлан Пашаев отметил, что, по итогам опроса, в этом году в стране ожидается экономический рост на уровне 1-2%.

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