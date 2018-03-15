В Азербайджане 88% руководителей компаний обеспокоены курсом маната

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане 88% руководителей компаний (CEO) выражают беспокойство в связи с возможной нестабильностью курса нацвалюты.

Как сообщает Report, это следует из результатов второго ежегодного опроса CEO.

Ведущий эксперт PwC Вадад Рзали отметил, что многие руководители обеспокоены вероятным ростом налогового бремени.

"83% руководителей считают риском недостаток кадров и отсутствие веры в бизнес. 75% видят реальные риски в изменении поведения потребителя и расходов", - сказал он.

Глава PWC Azerbaijan Мовлан Пашаев отметил, что, по итогам опроса, в этом году в стране ожидается экономический рост на уровне 1-2%.