В Азербайджане 55 единиц государственного имущества выносятся на торги

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана 30 августа проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана 30 августа проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, на торги будут вынесены 55 единиц госимущества.

Из них 6 - акционерные общества, 12 - малые государственные предприятия и объекты, 1 - недостроенное строение, 36 - транспортные средства.

Желающие принять участие в аукционе могут приватизировать пакет акций акционерных обществ, относящихся к промышленной, птицеводческой и прочим сферам.

Уставный капитал акционерных обществ варьируется в пределах 85 986 – 1 522 110 манатов.

Год производства вынесенных на торги транспортных средств различных марок варьируется в пределах 1981-2013 годов.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3mmNVpB