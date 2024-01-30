В Азербайджане 45 тыс. семей бесплатно получили электронные выписки на недвижимость

В Азербайджане в 2023 году 45 589 семей получили за счет государственных средств электронные выписки на недвижимость.

В Азербайджане в 2023 году 45 589 семей получили за счет государственных средств электронные выписки на недвижимость.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного кадастра и реестра недвижимости Нигяр Алимова.

Кроме того, электронные выписки получили 359 177 граждан, имеющих право на недвижимое имущество на основании государственных актов, сказала Алимова.

Алимова подчеркнула, что документы выданы в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 октября 2021 года "О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений",