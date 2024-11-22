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В Азербайджане 35 государственных водных транспортных средств будут выставлены на аукцион

В Азербайджане 35 государственных водных транспортных средств будут выставлены на аукцион Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана выставляет на открытый аукцион 35 водных транспортных средств, находящихся на балансе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Бизнес
22 ноября 2024 г. 13:01
В Азербайджане 35 государственных водных транспортных средств будут выставлены на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана выставляет на открытый аукцион 35 водных транспортных средств, находящихся на балансе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, аукцион состоится 24 декабря в 10:00 в Центре услуг недвижимости (город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

Желающие принять участие в аукционе должны предоставить необходимые документы в Центр услуг недвижимости не позднее, чем за 3 банковских дня до начала аукциона, и внести предоплату на счет ASCO.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlətə məxsus 35 su nəqliyyatı vasitəsi hərraca çıxarılacaq

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