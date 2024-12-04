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В Азербайджане 182 субъекта МСБ получили стартап-сертификаты

В Азербайджане 182 субъекта МСБ получили стартап-сертификаты В Азербайджане 182 субъекта малого и среднего бизнеса (МСБ) получили стартап-сертификаты.
Бизнес
4 декабря 2024 г. 16:19
В Азербайджане 182 субъекта МСБ получили стартап-сертификаты

В Азербайджане 182 субъекта малого и среднего бизнеса (МСБ) получили стартап-сертификаты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на I Международном Каспийском инновационном форуме в Баку.

Он отметил, что финансирование предпринимательских проектов в сфере цифровизации играет ключевую роль в развитии цифровой экономики и поддержке инновационных бизнес-моделей.

По его словам, в рамках грантовых конкурсов KOBİA ежегодно оказывает финансовую поддержку стартапам и инновационным проектам.

"До сих пор на реализацию 79 проектов стартапов и предпринимателей было выделено 1,4 млн манатов. Эти конкурсы помогают предпринимателям не только получить финансовую поддержку, но и приобрести опыт, наладить контакты и привлечь инвестиции на последующих этапах", - добавил Мамедов.

Он также напомнил, что с 2021 года KOBİA выдает стартап-сертификаты, которые освобождают предпринимателей от налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности сроком на три года. "На сегодняшний день сертификат получили 182 субъекта МСБ", - отметил Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda 182 KOB subyekti “Startap” şəhadətnaməsi alıb"

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