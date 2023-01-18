В Азербайджане 13 должников не возвращают взятые под госгарантии кредиты

В Азербайджане ряд субъектов предпринимательства не выполняет свои долговые обязательства по кредитам, взятым под государственные гарантии. Как следствие выступающий гарантом перед уполномоченными банками Минфин вынужден возвращать эти долги.

В Азербайджане ряд субъектов предпринимательства не выполняет свои долговые обязательства по кредитам, взятым под государственные гарантии. Как следствие выступающий гарантом перед уполномоченными банками Минфин вынужден их возвращать.

Об этом Report сказал начальник отдела по связям с общественностью и делам, связанным с обращением граждан Минфина Маис Пириев.

По его словам, в соответствии с решением Кабмина в рамках мер финансовой поддержки субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии коронавируса, в 2020-2021 гг. уполномоченные кредитные организации предоставили 2 628 предпринимателям кредиты на сумму 499,5 млн манатов, из которых 291,6 млн манатов выданы под госгарантии.

"За указанный период 13 субъектов предпринимательства не вернули кредиты 2 банкам. В результате этим банкам из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям было выплачено 658,2 тыс. манатов. Это составляет 0,23% от общей суммы кредитов, обеспеченных госгарантиями", - отметил он.

М.Пириев добавил, что на 1 января 2023 года банками в предусмотренный договорами срок было возвращено 280,4 млн манатов или 56% средств, предоставленных под госгарантии в рамках указанной выше схемы поощрения.