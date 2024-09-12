В Азербайджане 10 тыс. человек воспользовались бесплатными курсами в рамках "Академии 4Sİ"

Завершился пилотный этап проекта «Академия 4Sİ», совместно реализуемого Центром анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики, Фондом развития образования при Министерстве науки и образования и компанией «Coursera» (США

Завершился пилотный этап проекта "Академия 4Sİ", совместно реализуемого Центром анализа и координации четвертой промышленной революции при Министерстве экономики, Фондом развития образования при Министерстве науки и образования и компанией Coursera (США).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, прошедшие регистрацию 10 тыс. человек поэтапно в течение года получили возможность бесплатно пользоваться онлайн-образовательной платформой Coursera. Участники подключились к более 32 тыс. курсам, успешно прошедшие обучение получили более 4 тыс. международных сертификатов.

Целью проекта является поддержка развития в стране цифровых навыков, повышение знаний в области передовых технологий и подготовка квалифицированных кадров на рынке труда. Предлагаемые курсы разделены на категории - 4-я промышленная революция, цифровая трансформация, карьерная и языковая подготовка. Пользователям было предложено воспользоваться около 800 курсами от 40 университетов, таких как Йель, Дьюк, Мичиган, Лондон, Иллинойс, Вирджиния и таких компаний как Microsoft, IBM, Meta и Google. Курсы при общей продолжительности в 4-6 недель состоят из видеолекций, заданий и тестов.

Для желающих бесплатно воспользоваться платформой онлайн-обучения Coursera нет возрастных или других ограничений. Обеспечение непрерывного обучения в течении всей жизни является одной из целей проекта. Успешно завершившие курсы участники получают международно признанные сертификаты Coursera. Программа "Искусственный интеллект для всех", предложенная компанией DeepLearning.AI (3,5 тыс. пользователей), стала самым востребованным курсом среди пользователей "Академия 4SI". Курсами IBM "Что такое наука о данных?" и Государственного университета Нью-Йорка "Основы блокчейна" воспользовались по 3 тыс. человек.

Проект планируется продолжить в качестве национальной программы.