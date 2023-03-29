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В Азербайджан прекращается ввоз легковых автомобилей возрастом более 10 лет

В Азербайджан прекращается ввоз легковых автомобилей возрастом более 10 лет Кабинет Министров принял решение об ограничении ввоза на территорию Азербайджана бывших в употреблении легковых автомобилей.
Бизнес
29 марта 2023 г. 20:49
В Азербайджан прекращается ввоз легковых автомобилей возрастом более 10 лет

Кабинет Министров принял решение об ограничении ввоза на территорию Азербайджана бывших в употреблении легковых автомобилей.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, на территорию Азербайджана будет ограничен ввоз легковых автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию.

Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней со дня его публикации.

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