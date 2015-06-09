В Азербайджан не импортируется продукция Apple

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Приостановленная два месяца назад продажа продукции Apple в сети магазинов AlmaStore, являющейся официальным дистрибьютором компании Apple, до сих пор не восстановлена. Как сообщили Report в AlmaStore, из новой продукции в официальных магазинах реализуются только наушники: "Некоторое время назад ввоз новой продукции Apple в страну был приостановлен".

Головной офис компании Apple отзывает динамики Beats Pill XL, которые реализовались и в зарубежных странах. Информацию об этом распространили турецкие СМИ. Как заявили в компании, батарея динамиков сильно перегревается и может вызвать пожар, вследствие чего компания отзывает партии товара по всему миру. Первая партия была отозвана из Турции, однако за товар стоимостью 999 TL (392 маната) покупателям возвращается 875 TL (343 маната).

Как сообщили Report в местном представительстве, за последние 7 месяцев продажи данной продукции в Азербайджане не осуществлялись, до этого же продавалась другая версия динамиков.