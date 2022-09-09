В Астрахани проходит Международный Каспийский медиафорум

В Астрахани состоялось открытие Международного форума "Каспийские медиа. Молодежное измерение".

В Астрахани состоялось открытие Международного форума "Каспийские медиа. Молодежное измерение".

Как передает Report, губернатор Астрахани поприветствовал гостей и участников и объявил об открытии форума.

В своем выступлении он коснулся огромной роли Азербайджана в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Азербайджан помогал фронту нефтью, а также отличился мужеством своих граждан.

На форуме выступили исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, референт управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместитель министра цифрового развития России Белла Черкесова, заместитель министра культуры Ирана Фаршад Мехдипур, руководитель политического отдела посольства Казахстана Алжан Турсункулов.

Этот форум знаменателен еще и тем, что в нем впервые приняли участие представители Беларуси и Молдовы.

Выступающие говорили о важности развития дружеских отношений между странами посредствам медиа. Они также отметили, что подобные мероприятия являются хорошей возможностью для журналистов.