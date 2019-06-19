Прикаспийские страны обсуждают рост торгово-экономических контактов

В Астрахани открылась торгово-промышленная выставка прикаспийских государств. Выставка будет работать с 19 по 21 июня на территории спортивного комплекса «Звёздный».

Об этом передает Report со ссылкой на портал правительства Астраханской области.

Как отметил и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Владимир Головков, для Астраханской области прикаспийское направление является основным в развитии международных и внешнеэкономических связей.

"Регион активно сотрудничает со всеми государствами Каспийского региона: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном. Со всеми прикаспийскими партнёрами успешно реализуются разные проекты. В Астрахани открыты Торговый дом Ирана и Азербайджанский деловой центр. Развивается приграничная торговля с Казахстаном. Астраханские верфи выполняют заказы из Ирана и Туркменистана. Внешнеторговый оборот Астраханской области со странами Каспийского региона по итогам 2018 года составил почти 390 миллионов долларов США и вырос с 2017 года более чем на 80%. В целях активизации сотрудничества налаживается прямое авиасообщение: в апреле начались полёты из Астрахани в Атырау, а в мае возобновился рейс Астрахань — Баку", - сказал В.Головков.

Он выразил уверенность в том, что торгово-промышленная выставка прикаспийских государств будет способствовать дальнейшему росту торгово-экономических контактов между странами Прикаспия и станет удобной площадкой для обсуждения вопросов делового сотрудничества.

В работе выставки принимают участие 26 компаний из Ирана, две компании из Азербайджана, две компании из Казахстана, а также 15 представителей российских регионов, в том числе из Ставрополя, Самары, Тольятти, Тулы, Волгограда, Дагестана.

Наиболее широкий спектр продукции представил Иран, среди экспонентов которого были крупные предприятия — производители строительных материалов (цемента, битума, керамической и гранитной плитки), электрооборудования, кабельной продукции, машин и аппаратов для хлебобулочного производства, систем для капельного орошения и дождевальных установок.

В рамках выставки участники посетят Торговый дом Ирана в Астрахани, где иранские товаропроизводители смогут оставить каталоги и образцы производимой ими продукции, а участники из других стран и российских регионов смогут получить ещё больше информации о товарах, производимых в Иране