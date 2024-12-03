В Астаре задержана крупная партия наркотиков в ящиках из-под яблок

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанных в грузовом автомобиле, перевозившем яблоки из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Комитет.
На таможенном посту "Юг-Астара" при досмотре с использованием рентгеновского оборудования были обнаружены подозрительные предметы в прицепе. Дополнительная проверка со служебной собакой выявила скрытые свертки с марихуаной в 35 ящиках с яблоками. Общий вес наркотиков составил 36 кг 20 г.
По факту проводится расследование.