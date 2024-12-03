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В Астаре задержана крупная партия наркотиков в ящиках из-под яблок

В Астаре задержана крупная партия наркотиков в ящиках из-под яблок Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанных в грузовом автомобиле, перевозившем яблоки из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.
Бизнес
3 декабря 2024 г. 12:08
В Астаре задержана крупная партия наркотиков в ящиках из-под яблок

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанных в грузовом автомобиле, перевозившем яблоки из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комитет.

На таможенном посту "Юг-Астара" при досмотре с использованием рентгеновского оборудования были обнаружены подозрительные предметы в прицепе. Дополнительная проверка со служебной собакой выявила скрытые свертки с марихуаной в 35 ящиках с яблоками. Общий вес наркотиков составил 36 кг 20 г.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan tranzit keçən daha bir “alma” yükündə narkotik vasitə aşkar edilib

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