В Астаре приступили к приему от предпринимателей инвестиционных проектов по приоритетным сферам

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Национальный фонд помощи предпринимательству министерства экономики провел в Астаринском районе бизнес-форум.

Как сообщили Report в министерстве, посчитали целесообразным принять от предпринимателей предложения для финансирования инвестиционных проектов в нескольких направлениях.

В частности, это предприятия по чаеводству, пчеловодству, переработке фруктов, разведению домашнего скота и пр.

Посредством уполномоченных кредитных организаций предприниматели могут обратиться в Национальный фонд помощи предпринимательству (г. Баку, Ясамальский район, ул.А.М.Шарифзаде, 172) в целях финансирования инвестиционных проектов.