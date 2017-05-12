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    В Астаре приступили к приему от предпринимателей инвестиционных проектов по приоритетным сферам

    Финансы в основном предусмотрены для аграрных сфер

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Национальный фонд помощи предпринимательству министерства экономики провел в Астаринском районе бизнес-форум.

    Как сообщили Report в министерстве, посчитали целесообразным принять от предпринимателей предложения для финансирования инвестиционных проектов в нескольких направлениях.

    В частности, это предприятия по чаеводству, пчеловодству, переработке фруктов, разведению домашнего скота и пр.

    Посредством уполномоченных кредитных организаций предприниматели могут обратиться в Национальный фонд помощи предпринимательству (г. Баку, Ясамальский район, ул.А.М.Шарифзаде, 172) в целях финансирования инвестиционных проектов. 

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