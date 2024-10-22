В Аскеране началась реализация нового проекта

В поселке Аскеран Ходжалинского района началась реализация нового проекта.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
По его словам, учрежденное принадлежащим Министерству экономики ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" совместно с ООО Star Mining ООО Shahbulag Mining приступило к реализации еще одного проекта.
"На цементном заводе AzCement с годовой производственной мощностью 60 тыс. тонн планируется обеспечить работой 70 человек. Завод будет способствовать укреплению инфраструктуры и промышленного потенциала освобожденных территорий, экономическому развитию региона", - написал министр.
Xocalı rayonu Əsgəran qəsəbəsində "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin (@AIC_OJSC) həmtəsisçisi olduğu "Shahbulag Mining" MMC daha bir layihənin icrasına başladı. İllik istehsal gücü 60.000 ton olan "AzCement" sement zavodunda 70 nəfərin işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulub.… pic.twitter.com/9FQNl3vFTV