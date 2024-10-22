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В Аскеране началась реализация нового проекта

В Аскеране началась реализация нового проекта В поселке Аскеран Ходжалинского района началась реализация нового проекта.
Бизнес
22 октября 2024 г. 16:01
В Аскеране началась реализация нового проекта

В поселке Аскеран Ходжалинского района началась реализация нового проекта.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, учрежденное принадлежащим Министерству экономики ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" совместно с ООО Star Mining ООО Shahbulag Mining приступило к реализации еще одного проекта.

"На цементном заводе AzCement с годовой производственной мощностью 60 тыс. тонн планируется обеспечить работой 70 человек. Завод будет способствовать укреплению инфраструктуры и промышленного потенциала освобожденных территорий, экономическому развитию региона", - написал министр.

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Версия на английском языке New project launched in Asgaran
Версия на азербайджанском языке Əsgəranda yeni layihənin icrasına başlanılıb

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