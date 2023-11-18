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В Ашхабаде пройдет Азербайджано-туркменский бизнес форум

В Ашхабаде пройдет Азербайджано-туркменский бизнес форум C 27 по 28 ноября текущего года в столице Туркменистана Ашхабаде состоятся Азербайджано-туркменский бизнес-форум и седьмое заседание межправительственной комиссии.
Бизнес
18 ноября 2023 г. 16:06
В Ашхабаде пройдет Азербайджано-туркменский бизнес форум

C 27 по 28 ноября текущего года в столице Туркменистана Ашхабаде состоятся Азербайджано-туркменский бизнес-форум и седьмое заседание межправительственной комиссии.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев заявил на заседании Кабинета министров.

По его словам, в деловом форуме примут участие представители компаний, специализирующихся в нефтегазовой отрасли, текстильной индустрии, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, строительстве, выпуске стройматериалов, фармацевтике, в транспортно-логистической сфере и области информационных технологий.

Атдаев отметил, что в рамках форума ожидается проведение ряда двусторонних встреч и переговоров между представителями бизнес-сообщества Азербайджана и Туркменистана.

По итогам форума состоится подписание соответствующих документов.

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Версия на английском языке Ashgabat to host Azerbaijan-Turkmenistan business forum and meeting of Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan biznes forumu və Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək

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