В Ашхабаде пройдет Азербайджано-туркменский бизнес форум

C 27 по 28 ноября текущего года в столице Туркменистана Ашхабаде состоятся Азербайджано-туркменский бизнес-форум и седьмое заседание межправительственной комиссии.

C 27 по 28 ноября текущего года в столице Туркменистана Ашхабаде состоятся Азербайджано-туркменский бизнес-форум и седьмое заседание межправительственной комиссии.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев заявил на заседании Кабинета министров.

По его словам, в деловом форуме примут участие представители компаний, специализирующихся в нефтегазовой отрасли, текстильной индустрии, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, строительстве, выпуске стройматериалов, фармацевтике, в транспортно-логистической сфере и области информационных технологий.

Атдаев отметил, что в рамках форума ожидается проведение ряда двусторонних встреч и переговоров между представителями бизнес-сообщества Азербайджана и Туркменистана.

По итогам форума состоится подписание соответствующих документов.