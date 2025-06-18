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В аптеках Zeytun не исполняются решения Тарифного совета

В аптеках Zeytun не исполняются решения Тарифного совета В аптеках Zeytun не исполняются решения Тарифного совета
Бизнес
18 июня 2025 г. 15:38
В аптеках Zeytun не исполняются решения Тарифного совета

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана составило протокол об административном правонарушении в отношении аптечной сети ООО Zeytun Pharmaceuticals в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Как сообщили Report в Госагентстве, в аптеках компании реализуются лекарственные средства по цене, превышающей верхний предел розничной цены, утвержденной Тарифным (ценовым) советом.

Тем самым совершено правонарушение, предусмотренное пунктом 221.3 КоАП (Продажа лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию, по ценам, отличающимся от цен, урегулированных в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти).

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Версия на азербайджанском языке "Zeytun" apteklərində Tarif Şurasının qərarlarına əməl edilmədiyi üzə çıxıb

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