В Анкаре пройдет бизнес-форум с участием МСБ Азербайджана и Турции

21-22 ноября в Анкаре пройдет бизнес-форум-выставка "Деловой мир - вершина 100 лет 2", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики.

21-22 ноября в Анкаре пройдет бизнес-форум-выставка "Деловой мир - вершина 100 лет 2", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию субъектов и клубов малого и среднего бизнеса, бизнес-форум-выставка, в которой примут участие около 60 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), будет организована Ассоциацией и Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан.

Целью мероприятия является укрепление экономических связей между Азербайджаном и Турцией, содействие развитию сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса двух стран.