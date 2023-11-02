О нас

В Анкаре пройдет бизнес-форум с участием МСБ Азербайджана и Турции

В Анкаре пройдет бизнес-форум с участием МСБ Азербайджана и Турции 21-22 ноября в Анкаре пройдет бизнес-форум-выставка "Деловой мир - вершина 100 лет 2", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики.
Бизнес
2 ноября 2023 г. 20:04
В Анкаре пройдет бизнес-форум с участием МСБ Азербайджана и Турции

21-22 ноября в Анкаре пройдет бизнес-форум-выставка "Деловой мир - вершина 100 лет 2", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию субъектов и клубов малого и среднего бизнеса, бизнес-форум-выставка, в которой примут участие около 60 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), будет организована Ассоциацией и Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан.

Целью мероприятия является укрепление экономических связей между Азербайджаном и Турцией, содействие развитию сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ankarada Azərbaycan və Türkiyə KOB-larının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək

Самое важное

Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi