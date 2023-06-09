В Алятской свободной экономической зоне будет действовать бизнес-центр

В Алятской свободной экономической зоне будет действовать бизнес-центр.

В Алятской свободной экономической зоне будет действовать бизнес-центр.

Как сообщает Report, об этом председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров проинформировал главу государства.

Было сообщено, что здание бизнес-центра общей площадью 16 тысяч квадратных метров состоит из 3-х функциональных частей. Здесь будут действовать офис Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны, офис, который будет оказывать услуги инвесторам по принципу "одного окна", офисы для органов управления инвесторов и офис прикрепленных сотрудников таможни. В бизнес-центре создана соответствующая инфраструктура и материально-техническая база для обеспечения качественного обслуживания.

Было отмечено, что на очередном этапе развития ведутся проектные работы в части, предназначенной для стандартных производственных предприятий и логистических центров, которые будут занимать площадь 138 гектаров, а также в части, предназначенной для предприятий тяжелой промышленности, площадью 211 гектаров. На участке площадью 138 гектаров, относящемся к следующему этапу развития, планируется в скором времени начать земляные работы.