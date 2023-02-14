В Агсу начал свою деятельность "KOB dostu"

В Агсу начал свою деятельность Друг МСП.

В городе Агсу начал свою деятельность центр "KOB dostu".

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в Агсуинском районе состоялась встреча с предпринимателями, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Цель встречи - изучить потребности предпринимателей, осуществляющих деятельность в Агсуинском районе, проинформировать их о механизмах государственной поддержки, в том числе о поддержке и услугах KOBİA.

В рамках мероприятия с участием предпринимателей и представителей государственных структур с целью оказания поддержки предпринимателям на местах бизнес-сообществу был представлен "KOB dostu".

Отметим, что агсуинский "KOB dostu" является третьим действующим в Горно-Ширванском экономическом районе такого рода центром.