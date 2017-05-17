В аграрном секторе Азербайджана развитие семеноводства выдвинуто на первый план

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В этом году первое место среди основных сельскохозяйственных задач занимает развитие семеноводства. С этой целью начато строительство крупного предприятия по овощному, картофельному семеноводству. К концу года планируется сдать его в эксплуатацию.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

"В будущем мы намерены построить заводы по производству и обработке семян. В то же время формируется строгая система контроля. Сертификаты выдаются только тем, кто занимается специальным семеноводством. Этот сегмент строго контролируется. Улучшение качества семян будет играть важную роль в наращивании производства".