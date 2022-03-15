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В Агджабеди и Агдаме начал свою деятельность KOB dostu

В Агджабеди и Агдаме начал свою деятельность KOB dostu Сегодня в Агджабединском и Агдамском районах, входящих в Карабахский экономический район, при организации Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) при Министерстве экономики состоялись встречи с предпринимателями, а также в соотве
Бизнес
15 марта 2022 г. 16:59
В Агджабеди и Агдаме начал свою деятельность KOB dostu

Сегодня в Агджабединском и Агдамском районах, входящих в Карабахский экономический район, при организации Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) при Министерстве экономики состоялись встречи с предпринимателями, а также в соответствующих районах начали свою деятельность KOB dostu.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Таким образом, число KOB dostu по Карабахскому экономическому району достигло 4. В настоящее время KOB dostu охватывают 30 городов и районов страны.

Офис KOB dostu по Агдамскому району находится в Центре Гейдара Алиева, а в Агджабединском районе - в Музее флага. В офисах KOB dostu созданы необходимые условия для оказания поддержки и услуг предпринимателям. В офисах вместе с KOB dostu также работают “волонтеры КОВ”.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədi və Ağdamda KOB dostu fəaliyyətə başlayıb

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