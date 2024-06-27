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В Агдамском промпарке скоро заработают различные производственные предприятия

В Агдамском промпарке скоро заработают различные производственные предприятия В ближайшее время в Агдамском промышленном парке начнут работать различные производственные предприятия.
Бизнес
27 июня 2024 г. 17:15
В Агдамском промпарке скоро заработают различные производственные предприятия

В ближайшее время в Агдамском промышленном парке начнут работать различные производственные предприятия.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Сеймур Адыгезалов сказал во время визита предпринимателей в Агдамский промышленный парк в рамках мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

Он отметил, что по числу резидентов Агдамский промпарк является вторым в стране после Сумгайытского химического промышленного парка.

"Статус резидента промпарка получили 25 субъектов предпринимательства, еще 6 компаний зарегистрированы в качестве нерезидентов. Совокупный объем их инвестиций превышает 216 млн манатов. За счет этих субъектов предпринимательства в промпарке планируется создать более 2 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день инвестиции резидентов составили более 35 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест", - сказал Адыгезалов.

Было отмечено, что резиденты промышленных парков на освобожденных территориях, начиная со дня регистрации, на 10-летний период освобождаются от налога на прибыль, имущество и землю.

Кроме того, в промпарках применяются низкие арендные ставки, за счет государственных средств создается необходимая инфраструктура, обеспечение электроэнергией, природным газом, питьевой и технической водой, высокоскоростным интернетом. Расположение промзон на автомобильных и железнодорожных узлах позволит облегчить транспортировку грузов.

Было подчеркнуто, что на освобожденных территориях применяется льготный механизм использования коммунальных услуг, освобождение от таможенных пошлин и налогов при импорте ряда материалов и сырья, а также субсидирование взносов социального страхования и другие дополнительные льготы.

Ознакомившись с бизнес-перспективами парка, созданной современной инфраструктурой, механизмами государственной поддержки и деятельностью предприятий бизнесмены провели оценку инвестиционных возможностей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTezliklə Ağdam Sənaye Parkında müxtəlif istehsal müəssisələri fəaliyyətə başlayacaq

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