В Агдамском промпарке могут реализовать пять новых проектов

Пять проектов по производству различных видов синтетических ковров, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, опор освещения на солнечных батареях и специальных кровельных покрытий , префабричных железобетонных изделий, реализация которых з

Пять проектов по производству различных видов синтетических ковров, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, опор освещения на солнечных батареях и специальных кровельных покрытий, префабричных железобетонных изделий, реализация которых запланирована в Агдамском промышленном парке, находятся на рассмотрении.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в рамках этих проектов планируется создать более 1 100 новых рабочих мест.