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В Агдамском промпарке могут реализовать пять новых проектов

В Агдамском промпарке могут реализовать пять новых проектов Пять проектов по производству различных видов синтетических ковров, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, опор освещения на солнечных батареях и специальных кровельных покрытий , префабричных железобетонных изделий, реализация которых з
Бизнес
1 декабря 2021 г. 11:35
В Агдамском промпарке могут реализовать пять новых проектов
Микаил Джаббаров
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Пять проектов по производству различных видов синтетических ковров, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, опор освещения на солнечных батареях и специальных кровельных покрытий, префабричных железобетонных изделий, реализация которых запланирована в Агдамском промышленном парке, находятся на рассмотрении.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в рамках этих проектов планируется создать более 1 100 новых рабочих мест.

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Версия на английском языке New projects might be implemented in Aghdam Industrial Park
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Ağdam Sənaye Parkı ilə bağlı 5 layihəyə baxılır"

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