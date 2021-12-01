В Агдамском промпарке могут реализовать пять новых проектов

Пять проектов по производству различных видов синтетических ковров, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, опор освещения на солнечных батареях и специальных кровельных покрытий, префабричных железобетонных изделий, реализация которых запланирована в Агдамском промышленном парке, находятся на рассмотрении.
Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, в рамках этих проектов планируется создать более 1 100 новых рабочих мест.