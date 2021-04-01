В 2030 году электромобили займут половину мирового авторынка

После 2033 года электромобили (EV) займут больше половины мирового автомобильного рынка.

После 2033 года электромобили (EV) займут больше половины мирового автомобильного рынка.

Как передает Report, об этом сообщает NGV со ссылкой на отчет Rystad Energy.

Эксперты энергетической консалтинговой компании прогнозируют, что к концу текущего года доля электромобилей на мировом рынке автомобилей составит 6,2%, а в следующем году увеличится до 7,7%.

Отмечается, что рост распространения электрокаров будет обеспечен за счет ускорения энергетического перехода. Лидерство в области внедрения электромобилей в ближайшие годы останется за Европой. По оценкам Rystad Energy, ее доля в продажах электромобилей превысит 10% уже в 2021 году и 20% в 2025 году. Следом за ЕС будут идти Северная Америка и Азия.

Если оценивать долгосрочную перспективу, то эксперты ожидают резкого роста доли электромобилей к 2040 году, а к 2050 году она может достичь почти 100% во всех регионах, кроме Африки.

По расчетам Международного энергетического агентства (IEA), сокращение выбросов углекислого газа во всем мире на 40% к 2030 году потребует увеличения доли проданных пассажирских электромобилей до 50% к указанному сроку.