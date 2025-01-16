О нас

В 2024 году в Азербайджане принято 232 новых госстандарта

В 2024 году в Азербайджане принято 232 новых госстандарта В 2024 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе антимонопольного надзора и контроля за потребительским рынком при Министерстве экономики принял 232 новых государственных стандарта, что на 66,9% больше по сравнению
Бизнес
16 января 2025 г. 17:25
В 2024 году в Азербайджане принято 232 новых госстандарта

В 2024 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе антимонопольного надзора и контроля за потребительским рынком при Министерстве экономики принял 232 новых государственных стандарта, что на 66,9% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

67 новых государственных стандартов приняты в области продовольственных технологий и сельского хозяйства, 12 - строительных материалов, 9 - управления и качества, 25 - информации, телекоммуникаций и электротехники, 14 - нефтегазовых и связанных с ними технологий, 6 - ювелирного дела, 16 - окружающей среды, 13 - транспорта, 1 - здравоохранения и медицины, 11 - текстильной и кожевенной технологии, 56 - безопасности труда и т.д..

Кроме того, в 2024 году была проведена периодическая проверка или внесены изменения в 105 государственных стандартов, а также ликвидировано 70 государственных стандартов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 232 yeni dövlət standartı qəbul edilib

Другие новости из категории

Азербайджан и Латвия налаживают сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов
Азербайджан и Латвия налаживают сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов
16 января 2025 г. 15:02
Азербайджан изучает возможности сотрудничества с Franklin Templeton
Азербайджан изучает возможности сотрудничества с Franklin Templeton
16 января 2025 г. 14:48
Шахин Багиров: Принцип единого окна упростит торговлю вдоль Среднего коридора
Шахин Багиров: Принцип "единого окна" упростит торговлю вдоль Среднего коридора
16 января 2025 г. 11:09
Шахин Багиров: Осуществляемые Азербайджаном проекты вносят вклад в расширение сотрудничества с ОТГ
Шахин Багиров: Осуществляемые Азербайджаном проекты вносят вклад в расширение сотрудничества с ОТГ
16 января 2025 г. 11:01
В Баку проходит заседание руководителей таможенных служб ОТГ
ФотоВ Баку проходит заседание руководителей таможенных служб ОТГ
16 января 2025 г. 10:43
Азербайджан возобновил импорт лимонов и лаймов из Таиланда
Азербайджан возобновил импорт лимонов и лаймов из Таиланда
16 января 2025 г. 10:19
Азербайджан возобновил импорт пластиковой посуды из Марокко
Азербайджан возобновил импорт пластиковой посуды из Марокко
15 января 2025 г. 20:07
Пакистанские компании заинтересованы в инвестициях в текстильную промышленность Азербайджана
Пакистанские компании заинтересованы в инвестициях в текстильную промышленность Азербайджана
15 января 2025 г. 17:43
Азербайджан и АБИИ обсудили сотрудничество по проектам в энергетике и транспорте
Азербайджан и АБИИ обсудили сотрудничество по проектам в энергетике и транспорте
15 января 2025 г. 17:34
Азербайджан возобновил импорт кофе из Венгрии
Азербайджан возобновил импорт кофе из Венгрии
15 января 2025 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi