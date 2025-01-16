В 2024 году в Азербайджане принято 232 новых госстандарта

В 2024 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе антимонопольного надзора и контроля за потребительским рынком при Министерстве экономики принял 232 новых государственных стандарта, что на 66,9% больше по сравнению

В 2024 году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе антимонопольного надзора и контроля за потребительским рынком при Министерстве экономики принял 232 новых государственных стандарта, что на 66,9% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

67 новых государственных стандартов приняты в области продовольственных технологий и сельского хозяйства, 12 - строительных материалов, 9 - управления и качества, 25 - информации, телекоммуникаций и электротехники, 14 - нефтегазовых и связанных с ними технологий, 6 - ювелирного дела, 16 - окружающей среды, 13 - транспорта, 1 - здравоохранения и медицины, 11 - текстильной и кожевенной технологии, 56 - безопасности труда и т.д..

Кроме того, в 2024 году была проведена периодическая проверка или внесены изменения в 105 государственных стандартов, а также ликвидировано 70 государственных стандартов.