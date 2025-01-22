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В 2024 году в Азербайджане через "Единое окно" осуществлены экспортные операции на сумму 288 млн долларов

В 2024 году в Азербайджане через "Единое окно" осуществлены экспортные операции на сумму 288 млн долларов В 2024 году в Центр поддержки экспорта "Единое окно" поступило 1 747 обращений от юридических и физических лиц.
Бизнес
22 января 2025 г. 13:26
В 2024 году в Азербайджане через Единое окно осуществлены экспортные операции на сумму 288 млн долларов

В 2024 году в Центр поддержки экспорта "Единое окно" поступило 1 747 обращений от юридических и физических лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

По его словам, за год было выдано в общей сложности 3 982 сертификата, что позволило осуществить экспортные операции на сумму 288,2 млн долларов США.

Вюсал Гасымлы отметил, что механизм "Единое окно" упрощает выход экспортеров на международные рынки, позволяя экономить время и ресурсы. "Центр не только повышает качество предоставляемых услуг, но также обеспечивает прозрачность и оперативность экспортных процессов. В 2024 году центр продолжил играть важную роль в развитии ненефтяного экспорта Азербайджана", - добавил он.

Напомним, что Центр поддержки экспорта "Единое окно" был создан в 2017 году. Услуги через центр оказывают семь государственных учреждений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il "Bir Pəncərə” üzərindən 288 milyon dollarlıq ixrac əməliyyatları həyata keçirilib

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