В 2024 году товарооборот Азербайджана с Грузией превысил $1,3 млрд

В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $1 млрд 308,134 млн, что на 13,8% меньше, чем в 2023 году.

В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $1 млрд 308,134 млн, что на 13,8% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,6%.

За отчетный период стоимость экспорта Грузии в Азербайджан сократилась на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $724,535 млн (11% от общего объема экспорта), а стоимость импорта сократилась на 10,9% и составила $ 583,599 млн (3,5% от общего объема импорта).