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В 2024 году товарооборот Азербайджана с Грузией превысил $1,3 млрд

В 2024 году товарооборот Азербайджана с Грузией превысил $1,3 млрд В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $1 млрд 308,134 млн, что на 13,8% меньше, чем в 2023 году.
Бизнес
20 января 2025 г. 17:48
В 2024 году товарооборот Азербайджана с Грузией превысил $1,3 млрд

В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $1 млрд 308,134 млн, что на 13,8% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,6%.

За отчетный период стоимость экспорта Грузии в Азербайджан сократилась на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $724,535 млн (11% от общего объема экспорта), а стоимость импорта сократилась на 10,9% и составила $ 583,599 млн (3,5% от общего объема импорта).

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Версия на английском языке Azerbaijan’s trade turnover with Georgia surpassed $1.3B in 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi ötən il 1,3 milyard dolları ötüb

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