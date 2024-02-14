В 2023 году в Карабах и Восточный Зангезур было инвестировано более 6 млрд манатов

В 2023 году в Карабах и Восточный Зангезур было инвестировано более 6 млрд манатов

В 2023 году в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы было инвестировано 6,4 млрд манатов.

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В 2023 году в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы было инвестировано 6,4 млрд манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. В прошлом году в Карабахском экономическом районе в основной капитал было направлено 2 млрд 438 млн 21 тыс. манатов. Из них 2 млрд 362 млн 675 тыс. манатов или 96,9% было потрачено на строительно-монтажные работы. За год наибольшее число инвестиций по экономическому району было вложено в Шушинский район - 76 млн 768 тыс. манатов, что составило 3,1% от общего объема инвестиций. Из этих средств 69 млн 442 тыс. манатов или 90,5% были потрачены на строительно-монтажные работы. В 2023 году сумма средств, направленных на основной капитал по Восточно-Зангезурскому экономическому району, составила 3 млрд 955 млн 190 тыс. манатов, из них 3 млрд 749 млн 665 тыс. манатов или 94,8% были потрачены на строительно-монтажные работы. Наибольшее число инвестиций было вложено в Лачынский район - 1 млрд 563 млн 743 тыс. манатов, что составило 39,5% от общего объема инвестиций. Из этих средств 1 млрд 502 млн 394 тыс. манатов или 96% были потрачены на строительно-монтажные работы. Подпишитесь на наш Telegram канал