В 2023 году в Бакинском доме МСБ предпринимателям было оказано более 288 тыс. услуг

В прошлом году в Бакинском доме малого и среднего бизнеса (МСБ) субъектам предпринимательства было оказано 288 255 услуг, из которых 268 927 (93,29 %) были предоставлены государственными учреждениями (G2B), а 19 328 (6,71%)-частными учреждениями (B2B).

В прошлом году в Бакинском доме малого и среднего бизнеса (МСБ) субъектам предпринимательства было оказано 288 255 услуг, из которых 268 927 (93,29 %) были предоставлены государственными учреждениями (G2B), а 19 328 (6,71%)-частными учреждениями (B2B).

Об этом сообщили Report в Агентстве по развитию МСБ при Министерстве экономики.

Согласно информации, более 266 тыс. услуг оказали пять государственных учреждений.

Большая часть предпринимателей, обратившихся в Бакинский дом МСБ, обратились за услугами (233 751 или 87,96 %) Агентства наземного транспорта (AYNA) Азербайджана, далее следует Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком с 22 165 (7,69 %) услугами, Государственная налоговая служба с 5 662 (1,96 %) услугами, Государственный таможенный комитет с 3 114 (1,08 %) услугами, Министерство по чрезвычайным ситуациям с 1 424 (0,49%) услугами.

Предприниматели обратились в указанные учреждения по вопросам получения лицензий и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, бланка разрешения на осуществление грузоперевозок, знака отличия и других документов.