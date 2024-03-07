В 2023 году ГТК предотвратил незаконный вывоз 228 тыс. долларов США из Азербайджана

В прошлом году Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный вывоз через таможенную границу Азербайджана иностранной валюты на общую сумму 227,9 тыс. долларов США.

В прошлом году Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный вывоз через таможенную границу Азербайджана иностранной валюты на общую сумму 227,9 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2023 год.

Кроме того, сотрудники таможни изъяли 7,8 тыс. евро, 7,6 млн российских рублей, 7,7 тыс. золотых украшений на сумму 2,303 млн манатов, 1 504 грамма золота, 5 899 серебряных украшений на сумму 251,8 тыс. манатов и 59,5 тыс. граммов серебряных слитков на сумму 59,9 тыс. манатов, 37,7 карата драгоценных камней, 5 единиц золотых часов стоимостью 97,3 тыс. манатов.