О нас

В 2023 году ГТК предотвратил незаконный вывоз 228 тыс. долларов США из Азербайджана

В 2023 году ГТК предотвратил незаконный вывоз 228 тыс. долларов США из Азербайджана В прошлом году Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный вывоз через таможенную границу Азербайджана иностранной валюты на общую сумму 227,9 тыс. долларов США.
Бизнес
7 марта 2024 г. 12:38
В 2023 году ГТК предотвратил незаконный вывоз 228 тыс. долларов США из Азербайджана

В прошлом году Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил незаконный вывоз через таможенную границу Азербайджана иностранной валюты на общую сумму 227,9 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2023 год.

Кроме того, сотрудники таможни изъяли 7,8 тыс. евро, 7,6 млн российских рублей, 7,7 тыс. золотых украшений на сумму 2,303 млн манатов, 1 504 грамма золота, 5 899 серебряных украшений на сумму 251,8 тыс. манатов и 59,5 тыс. граммов серебряных слитков на сумму 59,9 тыс. манатов, 37,7 карата драгоценных камней, 5 единиц золотых часов стоимостью 97,3 тыс. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DGK 228 min ABŞ dollarının qanunsuz ölkədən çıxarılmasının qarşısını alıb

Другие новости из категории

В прошлом году ГТК изъял из незаконного оборота 641 кг наркотиков
В прошлом году ГТК изъял из незаконного оборота 641 кг наркотиков
7 марта 2024 г. 12:23
Министр экономического развития России посетит Азербайджан
Министр экономического развития России посетит Азербайджан
7 марта 2024 г. 12:03
Товарооборот Азербайджана со странами ОТГ составил 9 млрд долларов в прошлом году
Товарооборот Азербайджана со странами ОТГ составил 9 млрд долларов в прошлом году
7 марта 2024 г. 11:58
Азербайджан начал закупать утиное мясо еще в двух странах
Азербайджан начал закупать утиное мясо еще в двух странах
7 марта 2024 г. 11:37
В НАР число зарегистрированных легковых автомобилей выросло на 13%
В НАР число зарегистрированных легковых автомобилей выросло на 13%
7 марта 2024 г. 11:35
В Азербайджане будут расширены услуги цифрового правительства для бизнес-стартапов
В Азербайджане будут расширены услуги цифрового правительства для бизнес-стартапов
7 марта 2024 г. 11:34
В Азербайджане оборот кассовых аппаратов нового поколения вырос на 15%
В Азербайджане оборот кассовых аппаратов нового поколения вырос на 15%
7 марта 2024 г. 11:31
В Азербайджане число активных налогоплательщиков превысило 766 тыс.
В Азербайджане число активных налогоплательщиков превысило 766 тыс.
7 марта 2024 г. 11:28
В Баку проходит конференция по экономическим реформам и современным вызовам
В Баку проходит конференция по экономическим реформам и современным вызовам
7 марта 2024 г. 11:22
Азербайджан начал импорт фиников из двух стран
Азербайджан начал импорт фиников из двух стран
7 марта 2024 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi