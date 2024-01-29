Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию более чем в 110 стран в прошлом году

В 2023 году ненефтяная продукция Азербайджана экспортировалась более чем в 110 стран мира.

В 2023 году ненефтяная продукция Азербайджана экспортировалась более чем в 110 стран мира.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, азербайджанская продукция поставлялась в основном в Россию, в также в Турцию, Грузию, Швейцарию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Кыргызстан и Румынию.

"В 2023 году зафиксирован рекорд стоимости ненефтяного экспорта Азербайджана. Наша страна экспортировала ненефтяную продукцию на сумму 3,348 млрд долларов США, что на 9,8% больше, чем в 2022 году", - сказал Абдуллаев.

Он добавил, что в 2023 году было обеспечено участие азербайджанских компаний в пяти международных выставках с единым стендом Made in Azerbaijan.

"Азербайджан был представлен своей продукцией на выставке "Зеленая неделя" в Ираке в январе 2024 года. Также в этом году планируется участие нашей страны в выставках, которые пройдут в Японии, Южной Корее и Германии", - отметил Абдуллаев.