В 2020 году Азербайджан нацелен на расширение экспорта граната на европейские рынки - ЭКСКЛЮЗИВ

“В 2020 году Азербайджан расширит экспорт граната в Европу".

Об этом Report сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

Он сказал, что в этом году во Францию было экспортировано 18 тонн граната: "Франция проявляет большой интерес к азербайджанскому гранату. В будущем году в экспорте граната во Францию будут зафиксированы серьезные показатели. Наряду с Францией, в этом году 36 тонн граната было экспортировано в Польшу, и эта страна заинтересована в поставках. Считаю, что в следующем году в Польшу будет экспортирован азербайджанский гранат в большом объеме. В целом, мы хотим найти новые экспортные рынки на территории европейских стран".

По словам Ф.Гарашова, в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan Фондом поощрения инвестиций и экспорта в Азербайджане (AZPROMO) организовывается участие в ряде выставок в зарубежных странах: "Наша цель заключается в том, чтобы отечественная продукция, включая гранат, азербайджанский бренд стали узнаваемыми в зарубежных странах".

В 2018 году в стране произведено 155 тыс. тонн граната, из них 9,3 тыс. тонн были экспортированы, в результате чего доходы составили 12,3 млн долларов. В этом году Азербайджан от экспорта граната заработал 6,4 млн долларов.

Отметим, что Ассоциация производителей и экспортеров граната была создана 31 октября 2016 года.