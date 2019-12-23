В 2020 году 100 предприятий Казахстана выведут на Alibaba

В Казахстане запущена программа «Школа интернет-экспортера». Ее цель - развитие и увеличение количества казахстанских товаропроизводителей на международных электронных торговых площадках, таких как Alibaba.com, eBay.com и др.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«Мы провели работу с Alibaba, вместе с НПП отобрали 50 предприятий, которым помогаем выйти на онлайн-площадку, для этого выделены ресурсы. Мы помогли купить соответствующие сертификаты в Alibaba. И уже с января следующего года 50 предприятий будут выведены на международную платформу со статусом «Золотой поставщик», а 6 компаний уже представлены на eBay и Etsy», - сказал министр.



До конца следующего года еще 50 компаний будут выведены на платформу Alibaba.



«Это позволит нам создать на этой площадке казахстанский павильон. 100 золотых сертификатов позволят сформировать пул, достаточный для того, чтобы была представлена наша страна в виде конкретного павильона», - пояснил Бахыт Султанов.