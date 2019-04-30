UTair опровергла информацию о риске прекращения деятельности

Авиакомпания UTair планирует совершать все полеты по расписанию, несмотря на оговорку о возможной приостановке деятельности в опубликованном ранее отчете.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе перевозчика со ссылкой на президента "UTair - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

"Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году UTair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам", - сказал Пермяков, чьи слова привели в пресс-службе.

Ранее в отчете компании появилось указание, что тяжелая финансовая ситуация, в том числе из-за ухудшения внешней конъюнктуры, ведет к "существенной неопределенности, которая может вызвать значительная сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно". Аналогичная оговорка содержится в заключении аудитора, которое содержится в документе. "Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года", - пояснил Пермяков, заявив также, что сама компания не делала заявлений о возможной приостановке работы.

Как отмечается в аудиторском заключении Ernst and Young, в 2018 году чистый убыток Utair и ее «дочек» составил 22 млрд рублей. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей. Чистые активы оказались в минусе на 30,6 млрд. рублей.

Уточняется, что в зимний сезон авиакомпания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам. При этом кредиторы не предоставляли письма с отказами от права требовать досрочное исполнение обязательств по возврату непогашенных долгов.

Общая задолженность по таким кредитам и займам, которая составила 65,8 млрд рублей на конец 2018 года, теперь подлежит рефинансированию или реструктуризации.