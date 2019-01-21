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    В прошлом году Грузия продала Азербайджану сигареты на 98 млн долларов

    Tбилиси. 21 января. REPORT.AZ / В прошлом году реэкспорт сигарет из Грузии в годовом эквиваленте возрос на 254%, составив 149 млн долларов. 

    По сообщению грузинского бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статуправления Грузии. 

    В 2018 году 65,7% реэкспортированных из Грузии сигарет пришлись на долю Азербайджана. Азербайджан импортировал из соседней страны сигареты на сумму 98 млн долларов. В прошлом году объем импортированных в Грузию сигарет возрос на 82%, составив 186 млн долларов.

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