В прошлом году Грузия продала Азербайджану сигареты на 98 млн долларов

Tбилиси. 21 января. REPORT.AZ / В прошлом году реэкспорт сигарет из Грузии в годовом эквиваленте возрос на 254%, составив 149 млн долларов.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статуправления Грузии.

В 2018 году 65,7% реэкспортированных из Грузии сигарет пришлись на долю Азербайджана. Азербайджан импортировал из соседней страны сигареты на сумму 98 млн долларов. В прошлом году объем импортированных в Грузию сигарет возрос на 82%, составив 186 млн долларов.