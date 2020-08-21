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Сотрудники Huawei опасаются массовых увольнений

Сотрудники Huawei опасаются массовых увольнений Причиной тому может стать ужесточение американских санкций против компании
Бизнес
21 августа 2020 г. 15:42
Сотрудники Huawei опасаются массовых увольнений

Сотрудники китайской телекоммуникационной компании Huawei все сильнее опасаются массовых увольнений в условиях ужесточения американских санкций против компании.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на высказывания самих сотрудников Huawei.

«Наша компания призывает нас привыкать к этому состоянию войны. Но мы по-прежнему беспокоимся. Будут ли принесены в жертву наши поощрения и льготы, обрушится ли увольнение в конце концов на меня?» — цитирует газета одного из сотрудников подразделения по исследованиям и разработкам. Состоянием войны руководство Huawei назвало ситуацию после введения против компании новых санкций со стороны США, которые могут ограничить доступ компании к приобретению чипов. «Если на все микрочипы, будь они продвинутые, средние или устаревшие, распространят ограничения 17 августа, какую продукцию мы тогда сможем изготавливать?» — цитирует FT другого сотрудника компании.

Сотрудники Huawei опасаются, что запрет может положить конец основной деятельности компании — производству смартфонов и оборудования для 5G-сетей — и затронет другие ее подразделения, связанные, например, с облачными сервисами, играми и виртуальной реальностью. По их словам, число случаев увольнений, переводов в другие подразделения и возвращений сотрудников из-за границы растет, некоторые работники сами покидают компанию. Один из сотрудников Huawei рассказал, что у него в последнее время прекратились переработки и его это беспокоит.

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