Узбекские сухофрукты будут экспортировать из Азербайджана

В Ташкенте прошла выставка "ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане". На выставке также приняли участие представители Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

В Ташкенте прошла выставка "ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане". На выставке также приняли участие представители Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, представители структуры провели встречи с участниками выставки, обменялись мнениями об увеличении взаимного экспорта и инвестиций.

Так, с компаниями Hakan Agro Invest, Sunny Land Products (Bonaf), Eximsol были обсуждены возможности организации расфасовки и экспорта в третьи страны сухофруктов узбекского производства в Алятской свободной экономической зоне или промышленных парках.