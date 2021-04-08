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Узбекские сухофрукты будут экспортировать из Азербайджана

Узбекские сухофрукты будут экспортировать из Азербайджана В Ташкенте прошла выставка "ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане". На выставке также приняли участие представители Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.
Бизнес
8 апреля 2021 г. 16:39
Узбекские сухофрукты будут экспортировать из Азербайджана

В Ташкенте прошла выставка "ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане". На выставке также приняли участие представители Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, представители структуры провели встречи с участниками выставки, обменялись мнениями об увеличении взаимного экспорта и инвестиций.

Так, с компаниями Hakan Agro Invest, Sunny Land Products (Bonaf), Eximsol были обсуждены возможности организации расфасовки и экспорта в третьи страны сухофруктов узбекского производства в Алятской свободной экономической зоне или промышленных парках.

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Версия на английском языке Uzbek dried fruits may be exported via Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın quru meyvələri Azərbaycanda qablaşdırılaraq ixrac olunacaq

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