Узбекская компания начала реализацию проекта хлопководческого кластера в Азербайджане

Узбекская компания "Тукимачи Саноат Текстил" начала реализацию проекта хлопководческого кластера в Азербайджане.

Узбекская компания "Тукимачи Саноат Текстил" начала реализацию проекта хлопководческого кластера в Азербайджане.

Как сообщает Report, для реализации проекта дочерней компании "TST Textile Group" выделили 5 тыс. га земли в Имишлинском районе.

Первоначальный объем инвестиций проекта составляет около 90 млн манатов. Кластер включает современные предприятия хлопководства, хлопкопереработку, прядение, ткачество, швейное производство и производство масел.

Кроме того, в Физули, на территории площадью 100 га будет реализован проект "Сады дружбы Узбекистан-Азербайджан", в который планируется инвестировать до 5 млн манатов. (50% - Узбекистан, 50% - Азербайджан).

В саду будут посажены различные виды плодовых деревьев, в том числе импортированных из Узбекистана. Полученную в результате садоводческой деятельности продукцию планируется сначала реализовать на рынках Азербайджана и Узбекистана, а затем совместно экспортировать в третьи страны.