Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов

Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов

Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Агентства по привлечению инвестиций Узбекистана Мансурджан Расулов на 8-м пленарном заседании делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, прямые иностранные инвестиции в Узбекистан с 2017 года увеличились более чем в 10 раз. Это создает благоприятные условия для экономического развития через более широкий доступ к капиталу и трансфер технологий.

Он подчеркнул, что основной задачей Агентства является стимулирование инвестиций, и одно из ключевых направлений - поддержка установления связей между зарубежным и местным бизнесом.