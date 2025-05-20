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Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов

Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов
Бизнес
20 мая 2025 г. 12:52
Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов

Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Агентства по привлечению инвестиций Узбекистана Мансурджан Расулов на 8-м пленарном заседании делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, прямые иностранные инвестиции в Узбекистан с 2017 года увеличились более чем в 10 раз. Это создает благоприятные условия для экономического развития через более широкий доступ к капиталу и трансфер технологий.

Он подчеркнул, что основной задачей Агентства является стимулирование инвестиций, и одно из ключевых направлений - поддержка установления связей между зарубежным и местным бизнесом.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan İnvestisiya Təşviqi Agentliyi: Beynəlxalq investorlar üçün yeni imkanlar yaradılır

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