Узбекистан создает новые возможности для международных инвесторов.
Как сообщает Report, об этом сказал директор Агентства по привлечению инвестиций Узбекистана Мансурджан Расулов на 8-м пленарном заседании делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
По его словам, прямые иностранные инвестиции в Узбекистан с 2017 года увеличились более чем в 10 раз. Это создает благоприятные условия для экономического развития через более широкий доступ к капиталу и трансфер технологий.
Он подчеркнул, что основной задачей Агентства является стимулирование инвестиций, и одно из ключевых направлений - поддержка установления связей между зарубежным и местным бизнесом.