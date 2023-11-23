Узбекистан призвал к упрощению процедур торговли между странами СПЕКА

Необходимо упростить процедуры торговли между странами Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), а также создать условия для существенного увеличения товарооборота.

Необходимо упростить процедуры торговли между странами Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), а также создать условия для существенного увеличения товарооборота.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров заявил на 18-й сессии Руководящего совета СПЕКА в Баку.

По его словам, внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СПЕКА вырос на 18% по сравнению с показателем на конец прошлого года до 8 млрд долларов: "Но в этом году темпы роста снижаются из-за имеющихся препятствий в области торговли.

Очень важно, чтобы мы активизировали нашу деятельность с Европейской экономической комиссией и ESCATO. Нам необходимо упрощать процедуры торговли и увеличивать объемы, используя новые механизмы. В этом плане огромное значение имеют применение передовых методов в таможенном администрировании, в стандартизации и лабораторной сертификации, оцифровка процесса грузоперевозок, переход к "единому окну" и запуск электронной платформы региональной торговли", - сказал Кучкаров.