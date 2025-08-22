Узбекистан предложил разработать "дорожную карту" для реализации инициатив с Азербайджаном и Туркменистаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил подготовить "дорожную карту" совместных действий для практической реализации инициатив по расширению товарооборота и масштабов промышленной кооперации с Туркменистаном и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом Мирзиёев сказал в пятницу в Туркменистане на трехсторонней встрече высокого уровня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Также планируется запустить механизм регулярных встреч министров по ключевым направлениям.

Он отметил, что за последние годы объемы взаимной торговли Узбекистана с Туркменистаном и Азербайджаном выросли в два раза, а доля промышленных товаров в структуре товарооборота достигла 40%.

В рамках комплексного плана предлагается развивать устойчивые торгово-логистические цепочки, создавать оптово-распределительные центры и обеспечивать доступ к крупным торговым сетям, унифицировать фитосанитарные и карантинные требования, внедрять цифровую маркировку продукции, запускать совместные электронные площадки и расширять сотрудничество товарно-сырьевых бирж.