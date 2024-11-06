Узбекистан предлагает в рамках ОТГ провести инвестфорум и логистическую конференцию

Узбекистан предложил организовать Тюркский инвестиционный форум и первое заседание провести на своей территории.

Узбекистан предложил организовать Тюркский инвестиционный форум и первое заседание провести на своей территории.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, с такой инициативой выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"В рамках нашей Организации мы должны уделить серьезное внимание внедрению финансовых инструментов. Считаем необходимым рассмотреть вопросы активизации работы Тюркского инвестиционного фонда, создания по нашей инициативе Тюркского банка развития. Актуально также широкое привлечение к проектам регионального значения международных финансовых институтов и зарубежных инвестиционных компаний. В этой связи предлагаем организовать Тюркский инвестиционный форум, первое заседание которого готовы провести в Узбекистане", - сказал он.

По словам узбекского лидера, еще одним приоритетным вопросом является эффективное использование в рамках ОТГ транспортных коридоров..

"Оптимизация транзитных тарифов по Среднему коридору, упрощение процессов пересечения границ, создание современных логистических систем и совместных операторов полностью отвечает нашим общим интересам. Призываем к подписанию многостороннего соглашения о переходе на электронный документооборот при перевозках и их взаимном признании в рамках Организации", - подчеркнул Мирзиёев.

Он предложил для детального обсуждения всех этих актуальных вопросов с участием представителей бизнеса, провести совместно с Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств Международную логистическую конференцию.