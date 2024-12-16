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Узбекистан ознакомился с опытом Азербайджана в сфере налогообложения

Узбекистан ознакомился с опытом Азербайджана в сфере налогообложения Представители Государственного налогового комитета Узбекистана ознакомились с опытом работы Государственной налоговой службы Азербайджана.
Бизнес
16 декабря 2024 г. 17:49
Узбекистан ознакомился с опытом Азербайджана в сфере налогообложения

Представители Государственного налогового комитета Узбекистана ознакомились с опытом работы Государственной налоговой службы Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на азербайджанскую Госслужбу.

Согласно информации, начальник ГНС Азербайджана Орхан Назарли встретился с делегацией, возглавляемой главой Государственного налогового комитета Узбекистана Фирдавсом Махмудовым.

Стороны подчеркнули, что азербайджано-узбекские отношения находятся на высоком уровне, успешная реализация подписанных документов по развитию сотрудничества между странами вносит значительный вклад в расширение двусторонних экономических связей.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе опыт, применяемый в сфере администрирования НДС в Азербайджане, и достигнутые результаты.

Отмечено, что в ходе трехдневного визита гости подробно ознакомятся с администрированием НДС, депозитными счетами НДС, проектом "Возврат НДС", шагами, предпринятыми в законодательстве для регулирования этих вопросов.

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Версия на английском языке ФотоUzbekistan familiarizes itself with Azerbaijan's experience in taxation
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Azərbaycanın vergi sahəsində təcrübəsi ilə əyani tanış olub

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